ЦСКА отреагировал на завершение карьеры Дзагоева

«Алан Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры. Спасибо за 14 лет в красно-синей футболке!



Алан провел за наш клуб 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России, признавался лучшим молодым игроком премьер-лиги в 2008 году, девять раз попадал в список 33-х лучших игроков сезона", — написала пресс-служба армейцев в клубном телеграм-канале.