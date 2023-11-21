В оргкомитете ЧМ-2022 рассказали, что попросил Месси после победы в финале

«Вообще планировалась большая дискотека для членов семьи, но в итоге вышли все. Повара того кто то провел. Я видел, что он идет, но остановить его не мог, потому что у него был пропуск. Не планировалось, что и дети Месси выйдут, но кто ему откажет? Он первым делом попросил вывести его семью», — сказал Никимбаев.