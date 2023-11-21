Непомнящий: у каждого игрока в матче с Кубой горели глаза

«Этот сбор, безусловно, принёс пользу нашей сборной. Вчера все играли с отличным настроением. Был виден огонь в глазах каждого футболиста. Наша сборная показала свой лучший уровень футбола! На стадионе в Волгограде была шикарная атмосфера, пришли 40 тысяч человек. Это самое главное по результатам вчерашней встречи! Большую роль сыграла правильно выбранная локация. Для артиста, который выходит на сцену, очень важно, чтобы зал был наполнен зрителями. Уровень сопротивления, конечно же, был очень слабым. Условно, можно было бы придумать матч со сборной легионеров РПЛ. Думаю, это могло бы быть интересно всей аудитории. РФС максимально качественно справляется с задачей по подбору соперников сборной России. Наша команда находится в сложнейшей ситуации. Приходится играть с такими сборными, других вариантов сейчас нет!» — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.