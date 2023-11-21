Первый тренер Дзагоева: если бы Газзаев остался в ЦСКА, Алан уехал бы в Европу

«Алан решил, значит, пора было уже заканчивать. Он лучше себя знает, видит, что здоровье не даёт играть, зачем себя мучать.



Думаю, он не раскрылся до конца, мог стать более классным футболистом. Он отлично начинал в ЦСКА, в сборной. Всё у него тогда получалось хорошо. Потом чехарда с тренерами, и всё пошло вниз. Думаю, если бы Валерий Георгиевич Газзаев остался в ЦСКА, Алан уехал бы в Европу. Он к нему относился по-отцовски, не давал спуску, выжал бы из него все соки.



Хотелось бы, чтобы он остался в футболе, не экспертом каким-нибудь, а тренером. Я думаю, у него есть перспективы стать хорошим тренером. Он охотно занимался с ребятами из младшей группы, когда ещё у меня тренировался», — приводит слова Наниева Metaratings.