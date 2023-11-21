Источник: Василенко может лишиться должности главного тренера «Алании»

Главный тренер «Алании» Олег Василенко в скором времени может покинуть свой пост во владикавказском клубе. Об этом сообщает Metaratings.

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По информации источника, решение о будущем 50-летнего наставника будет принято до матча 20-го тура Первой лиги, в котором «Алания» сразится с «Акроном». Игра между командами запланирована на понедельник, 27 ноября. Во вторник, 21 ноября, Василенко предстоит разговор с руководителями клуба, его могут уволить в этот же день.

В последних восьми турах владикавказцы одержали всего одну победу. В прошлом туре подопечные Василенко крупно уступили «Химкам» – 1:4. На данный момент «Алания» занимает шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очко после 19 туров.