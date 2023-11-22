Экс-игрок Петрушин похвалил Головина после матча сборных России и Кубы

Бывший футболист московского "Динамо", футбольный эксперт Алексей Петрушин выделил полузащитника "Монако" Александра Головина после товарищеского матча сборной России и национальной команды Кубы, отметив, что уважает его за отношение к играм.

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Его слова приводит "Евро-Футбол.Ру". "Головин просто молодец. Я его очень уважаю. Он выходит и играет. Не валяет дурака, что я звезда, а вы все так. Он стал главным зачинщиком всех наших атак в первом тайме. И сам забил, и отдал шикарный пас Облякову.

Здесь вообще вопросов не возникает", - заявил Петрушин. 20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0, один из мячей оформил Головин. Помимо забитого мяча, хавбек на свой счет записал еще результативную передачу.