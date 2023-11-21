Масалитин призвал ЦСКА продать Гайича
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на возможный уход сербского защитника Милана Гайича из армейского клуба.
По информации Corriere dello Sport, «Фиорентина» заинтересована в подписании Милана Гайича в зимнее трансферное окно.
«Гайич сейчас точно нужен ЦСКА. Если за него предложат хорошие деньги, его надо продавать. Потом за ту сумму нужно смотреть, кого можно купить. Неизвестно еще, насколько этот вариант выгоден. В начале Милан смотрелся гораздо интереснее, чем сейчас», – цитирует Масалатина «РБ Спорт».
Гайич перешел в ЦСКА из «Црвены Звезды» на правах свободного агента в июле 2022 года. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость серба в 4 миллиона евро.
В текущем сезоне 27-летний правый защитник поучаствовал в 20 играх ЦСКА, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
После 15 туров ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 25 очками. Лидирует «Краснодар» с 32 очками.