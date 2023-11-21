Масалитин призвал ЦСКА продать Гайича

«Гайич сейчас точно нужен ЦСКА. Если за него предложат хорошие деньги, его надо продавать. Потом за ту сумму нужно смотреть, кого можно купить. Неизвестно еще, насколько этот вариант выгоден. В начале Милан смотрелся гораздо интереснее, чем сейчас», – цитирует Масалатина «РБ Спорт».