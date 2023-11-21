Дзагоев может вернуться в ЦСКА после завершения карьеры

«Мы всегда ждем Алана обратно домой в любом качестве. Если он захочет вернуться в структуру клуба, наши двери для него всегда будут открыты. Вместе обсудим и решим, какой именно будет эта роль, а пока нужно немного отдохнуть и насладиться моментом — пройден по настоящему большой и славный путь», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».