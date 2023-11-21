Дзагоев может вернуться в ЦСКА после завершения карьеры
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном возвращении в армейский клуб экс-полузащитника Алана Дзагоева.
Сегодня, 21 ноября, 33-летний Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры.
«Мы всегда ждем Алана обратно домой в любом качестве. Если он захочет вернуться в структуру клуба, наши двери для него всегда будут открыты. Вместе обсудим и решим, какой именно будет эта роль, а пока нужно немного отдохнуть и насладиться моментом — пройден по настоящему большой и славный путь», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».
Большую часть профессиональной карьеры Дзагоев провел в ЦСКА, за который играл с 2008 по 2022 год. Еще один сезон полузащитник отыграл в «Рубине», а в сентябре 2023 года перешел в греческий клуб «Ламия» на правах аренды. За свой последний клуб Дзагоев сыграл только в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 14 минут.
За свою карьеру Дзагоев трижды становился чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок России и три раза Суперкубок страны. Все эти трофеи экс-полузащитник завоевал в составе ЦСКА.
После 15 туров ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 25 очками. Лидирует «Краснодар» с 32 очками.