Экс-полузащитник ЦСКА предположил, до какого возраста будет играть Акинфеев

Красич считает, что Акинфеев будет играть до 43 лет
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии по футболу Милош Красич считает, что голкипер Игорь Акинфеев не завершит карьеру в ближайшие годы.
— Сразу было видно, что он молодой и перспективный вратарь. Мы поначалу думали, что Игорь недостаточно высок для вратаря, но у него была очень хорошая реакция и мощный прыжок. Когда один человек 10–20 лет остаётся вратарём номер один в клубе и сборной, что тут можно сказать? Он легенда.
Думаю, он будет играть в воротах до 40–42–43 лет — как Буффон! А может, и больше. Я хотел бы, чтобы Акинфеев играл дольше Буффона. В последние годы он очень хорош, а в ЦСКА много молодых игроков, которые нуждаются в помощи такого опытного мастера, как Игорь Акинфеев, — сказал Красич «Чемпионату».
Сейчас Акинфееву 37 лет. В составе ЦСКА голкипер стал шестикратным чемпионом России, завоевал по семь Кубков и Суперкубков страны, а также выиграл Кубок УЕФА. Вместе со сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008, а на домашнем турнире 2018 года дошел с командой до четвертьфинала.