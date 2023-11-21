Экс-полузащитник ЦСКА предположил, до какого возраста будет играть Акинфеев

— Сразу было видно, что он молодой и перспективный вратарь. Мы поначалу думали, что Игорь недостаточно высок для вратаря, но у него была очень хорошая реакция и мощный прыжок. Когда один человек 10–20 лет остаётся вратарём номер один в клубе и сборной, что тут можно сказать? Он легенда.



Думаю, он будет играть в воротах до 40–42–43 лет — как Буффон! А может, и больше. Я хотел бы, чтобы Акинфеев играл дольше Буффона. В последние годы он очень хорош, а в ЦСКА много молодых игроков, которые нуждаются в помощи такого опытного мастера, как Игорь Акинфеев, — сказал Красич «Чемпионату».