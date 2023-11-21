Ловчев выделил троих игроков сборной России после победы над Кубой

«Видны лидеры — в первую очередь, Головин, который великолепно себя проявил. Он задаёт тон, не расслабляется, и, глядя на то, как играет этот парень, тянутся и остальные. А пас, который отдал Головин на гол Облякову — просто великолепно. Хороши Обляков, Кузяев. Я бы выделил этих троих, они выделялись явно», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.