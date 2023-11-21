Агент Кварацхелии объявил о скором продлении контракта с «Наполи»

«В ближайшее время в его контракт будут внесены коррективы. Де Лаурентис – очень хороший человек, человек своего слова, который выполняет всё, что обещает, он сделал для нас много хорошего. Понятно, что Квара (Кварацхелия. — Прим. «Чемпионата») – футболист высочайшего уровня и заслуживает большего, и он это получит в ближайшее время.



Семья довольна, доволен и Хвича. В этом году Хвича в отличной форме, он стал лучше в этом году в «Наполи». И, по моему мнению, в этом году он выступает даже лучше, чем в прошлом сезоне. Со мной согласен и отец игрока Бадри. Квара может играть на всех атакующих позициях.



В своём первом сезоне в Италии он всех удивил, только он ожидал, что год будет именно таким. Когда мы были вместе в Неаполе, он сказал мне, что через год я посмотрю, что он будет делать. И он сделал это.



Гарсия? Ничего не могу сказать, но даже ребёнок знает, что «Наполи» не должен проигрывать «Эмполи». У Де Лаурентиса теперь есть опытный тренер и много компетентных людей в клубе», — приводит слова Джугели Sport Imedi.