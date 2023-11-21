Дик Адвокат высказался об отстранении российских клубов от еврокубков
Бывший тренер сборной России по футболу Дик Адвокат выразил сожаление по поводу отстранения российских клубов от еврокубков.
«Жаль, что команды не могут играть в еврокубках. Надеюсь, что в будущем всё снова станет как прежде», — приводит слова Адвоката «Спорт-экспресс».
Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из за ситуации на Украине.
Дик Адвокат возглавлял сборную России с 2010 по 2012 год. Под его руководством российская национальная команда выступала на чемпионате Европы — 2012. Турнир проходил в Польше и на Украине. Тогда россияне не смогли пройти в плей-офф, вылетев после группового этапа.