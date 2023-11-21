Дик Адвокат высказался об отстранении российских клубов от еврокубков

«Жаль, что команды не могут играть в еврокубках. Надеюсь, что в будущем всё снова станет как прежде», — приводит слова Адвоката «Спорт-экспресс».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из за ситуации на Украине.

Дик Адвокат возглавлял сборную России с 2010 по 2012 год. Под его руководством российская национальная команда выступала на чемпионате Европы — 2012. Турнир проходил в Польше и на Украине. Тогда россияне не смогли пройти в плей-офф, вылетев после группового этапа.