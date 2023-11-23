Во сколько пройдет жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024

Жеребьевка пройдет в Доме европейского футбола в Ньоне, Швейцария. Начало – в 14:00 по московскому времени.

В жеребьевке определится путь сборных Финляндии, Украины и Исландии. Две из этих команд пойдут по пути В, одна – по пути А. Жеребьевка пути С не состоится, так как пары уже известны.