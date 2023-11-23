Жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024 начнется в 14:00. Украина, Финляндия и Исландия узнают соперников

23 ноября состоится жеребьевка стыковых матчей Евро-2024.

Во сколько пройдет жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024
© Sports.ru

Жеребьевка пройдет в Доме европейского футбола в Ньоне, Швейцария. Начало – в 14:00 по московскому времени.

В жеребьевке определится путь сборных Финляндии, Украины и Исландии. Две из этих команд пойдут по пути В, одна – по пути А. Жеребьевка пути С не состоится, так как пары уже известны.

На данный момент полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Путь А

Польша – Эстония

Уэльс – Финляндия/Украина/Исландия

Путь В

Израиль – Украина/Исландия

Босния и Герцеговина – Финляндия/Украина

Путь С

Грузия – Люксембург

Греция – Казахстан

В рамках трех стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта – три финала. Три победителя финалов дополнят состав участников финальной стадии Евро.

Главное о спорте
Больше новостей
Sports.ru: главные новости