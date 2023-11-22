Месси высказался о скандальном матче с Бразилией

«Мы видели, как полиция избивала людей, на трибунах были наши семьи. Такой же инцидент случился на финале Кубка Либертадорес. Футболисты больше переживали за то, что происходило на трибунах, не были сосредоточены на том, чтобы продолжить игру. Мы все-таки сыграли, чтобы сделать ситуацию более спокойной», — заявил Месси после игры.