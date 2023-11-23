«Манчестер Юнайтед» могут покинуть до 13 игроков

В следующие два трансферных окна «Манчестер Юнайтед» могут покинуть 13 игроков, сообщает Mirror.

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По информации источника, главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг намерен продолжить перестройку команды и чистку состава. Основными кандидатами на уход из клуба по разным причинам являются Джейдон Санчо, Мэйсон Гринвуд, Донни ван де Бек и Антони Марсьяль.

При 53-летнем специалисте команду покинули нападающий Криштиану Роналду и вратарь Давид де Хеа.

Тен Хаг возглавил «Манчестер» в июле 2022 года. Под его руководством команда в сезоне-2022/2023 заняла третье место в чемпионате Англии с 75 очками.

В нынешнем сезоне после 12 матчей «Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ с 21 очком. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (28 очков).