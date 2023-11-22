Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес попытался запрыгнуть на трибуну и защитить болельщиков от жестоких действий бразильской полиции перед матчем 6-го тура квалификации чемпионата мира – 2026 с Бразилией (1:0).

Напомним, начало матча между Бразилией и Аргентиной было отложено из-за драки болельщиков на стадионе. Вскоре после этого бразильские полицейские стали применять против болельщиков силу. Национальная команда Аргентины покинула поле и ушла в подтрибунное помещение. Стартовый свисток был запланирован на 3:30 по московскому времени, а в итоге матч начался около 4:00.