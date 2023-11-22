Полиция избила дубинками игроков сборной Венесуэлы в Перу

Встреча состоялась во вторник в Лиме и завершилась со счетом 1:1. После финального свистка венесуэльские футболисты хотели подойти к трибуне своих болельщиков, чтобы поблагодарить их за поддержу и подарить футболки, однако полицейские перегородили им путь. Действия правоохранителей возмутили спортсменов, началась словесная перепалка, в результате которой один из футболистов ударил по руке толкавшего его полицейского. В ответ на это некоторые сотрудники полиции достали дубинки, после чего конфликт быстро угас.