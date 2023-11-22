Полиция избила дубинками игроков сборной Венесуэлы в Перу

Полиция Перу применила дубинки против футболистов сборной Венесуэлы после матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 по футболу.
Встреча состоялась во вторник в Лиме и завершилась со счетом 1:1. После финального свистка венесуэльские футболисты хотели подойти к трибуне своих болельщиков, чтобы поблагодарить их за поддержу и подарить футболки, однако полицейские перегородили им путь. Действия правоохранителей возмутили спортсменов, началась словесная перепалка, в результате которой один из футболистов ударил по руке толкавшего его полицейского. В ответ на это некоторые сотрудники полиции достали дубинки, после чего конфликт быстро угас.
Сборная Венесуэлы с 9 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице южноамериканского отбора на ЧМ 2026, Перу (2) идет на 10 м месте.