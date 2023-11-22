В Перу полиция применила дубинки против футболистов сборной Венесуэлы

Полиция Перу применила дубинки против футболистов сборной Венесуэлы после матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 по футболу.

Полиция избила дубинками игроков сборной Венесуэлы в Перу
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Встреча состоялась во вторник в Лиме и завершилась со счетом 1:1. После финального свистка венесуэльские футболисты хотели подойти к трибуне своих болельщиков, чтобы поблагодарить их за поддержу и подарить футболки, однако полицейские перегородили им путь. Действия правоохранителей возмутили спортсменов, началась словесная перепалка, в результате которой один из футболистов ударил по руке толкавшего его полицейского. В ответ на это некоторые сотрудники полиции достали дубинки, после чего конфликт быстро угас.

Сборная Венесуэлы с 9 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице южноамериканского отбора на ЧМ 2026, Перу (2) идет на 10 м месте.