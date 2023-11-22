Защитник сборной России рассказал, что ему нравится в Карпине

«Прямолинейный, всегда скажет правду, мне это очень нравится. Если плохо сыграл, скажет, что плохо, хорошо – хорошо. Всегда говорит так, как есть. Меня это в людях всегда подкупает. Также можно всегда индивидуально поговорить, держит хорошую атмосферу в команде», – приводит слова Сергея Волкова ТАСС.