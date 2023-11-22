Защитник сборной России рассказал, что ему нравится в Карпине

Защитник сборной России Волков рассказал, что ему нравится в Карпине
Защитник национальной сборной России и «Краснодара» Сергей Волков рассказал о качестве, которое ему нравится в Валерии Карпине.
«Прямолинейный, всегда скажет правду, мне это очень нравится. Если плохо сыграл, скажет, что плохо, хорошо – хорошо. Всегда говорит так, как есть. Меня это в людях всегда подкупает. Также можно всегда индивидуально поговорить, держит хорошую атмосферу в команде», – приводит слова Сергея Волкова ТАСС.
21-летний российский защитник Сергей Волков в этом сезоне провел за «Краснодара» 19 матчей, в которых сумел отдать три голевые передачи. На счету футболиста три игры в составе национальной сборной России.
В 2016 году Волков перебрался с Читы в Академию «Краснодара». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 млн евро. Его текущее соглашение с клубом действует до 30 июня 2025.
В 16-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет на выезде против «Урала». Матч запланирован на 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.