Сергей Волков: Дюков сказал, что РФС будет искать соперников не слабее Камеруна

«Дюков заходил в раздевалку (после матча с Кубой. — Прим. «Чемпионата»), поздравил сборную за этот год, назвал его успешным. Сказал, что РФС будет искать других соперников по уровню хотя бы как Камерун», — приводит слова Волкова «РИА Новости Спорт».