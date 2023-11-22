Нападающий «Спартака» помог Ямайке одолеть Канаду

В минувшем матче два гола на свой счет записал нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон, который в настоящий момент на правах арендного соглашения выступает за Клермон. В полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ также вышли Мексика, США и Панама. Пары определятся по результатам жеребьевки.