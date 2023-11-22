Нападающий «Спартака» помог Ямайке одолеть Канаду

Форвард «Спартака» помог Ямайке одолеть Канаду
Национальная сборная Ямайки на ответном выездном матче четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ обыграла сборную Канады – 3:2. Игра состоялась в городе Торонто. Первая встреча закончилась успехом Канады – 2:1.
В минувшем матче два гола на свой счет записал нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон, который в настоящий момент на правах арендного соглашения выступает за Клермон. В полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ также вышли Мексика, США и Панама. Пары определятся по результатам жеребьевки.
Отметим, что канадская сборная считалась явным фаворитом противостояния и ответного матча.