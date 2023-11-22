В Азербайджане объявили о намерении сменить главного тренера сборной

«Сегодня в административном здании АФФА состоялось внеочередное заседание исполкома. По итогам обсуждений были приняты следующие решения:



1. Истекающий контракт с главным тренером сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи не будет продлен.

2. Создать специальную рабочую группу для определения кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана», — информирует пресс-служба Федерации футбола страны.