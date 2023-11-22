В Азербайджане объявили о намерении сменить главного тренера сборной
Федерация футбола Азербайджана на своём официальном сайте объявила о намерении сменить главного тренера сборной. Сейчас национальную команде Азербайджана возглавляет Джанни Де Бьязи.
«Сегодня в административном здании АФФА состоялось внеочередное заседание исполкома. По итогам обсуждений были приняты следующие решения:
1. Истекающий контракт с главным тренером сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи не будет продлен.
2. Создать специальную рабочую группу для определения кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана», — информирует пресс-служба Федерации футбола страны.
Напомним, Джанни Де Бьязи возглавил сборную Азербайджана летом 2020 года. В отборе на Евро-2024 сборная Азербайджана набрала 7 очков за 8 матчей и заняла четвертое место в своей группе.