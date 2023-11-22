Алан Дзагоев мог перейти в «Спартак»

«Анжи» хотел меня заполучить? Было, было. И суммы были очень хорошие (смеётся). Официально понятно, что они ЦСКА предложения не делали. Но было и от «Спартака», как и от «Анжи». Что если я скажу «да», то они начнут переговоры, выкупят мой контракт, платим эти 30 миллионов евро. Насчёт «Спартака» — я не помню, какие были суммы, а с «Анжи» 3,5 миллиона евро в год и около одного или двух в виде подъёмных. «Спартаку» я сразу сказал: «Не-не-не, это точно». Больших сомнений у меня не было, с «Анжи» тоже дальше не пошло», — сказал Дзагоев в выпуске YouTube-канала Nobel.