Дзагоев рассказал о конфликте с руководством ЦСКА из-за зарплаты

«Зарплата по сыгранным минутам? У меня на тот момент были травмы и все дела. И что мы сделали? Что если у меня травмы, я там получаю минималку. Суммы были так расписаны, что если я играю, то там зарплата само собой становится другая. Если я не играю, зарплата становится минимальная. Сумму я не буду называть, но да, шёл подсчёт минут.



И я считал: у нас четыре игры в месяц, и чтобы набрать необходимое количество минут, мне надо было сыграть из 180 минут, условно говоря, 140 минут, чтобы получить полную зарплату или 70% зарплаты. А по итогу оказалось нет. Что, условно говоря, если бы я сыграл в двух играх по 45 минут, а в двух остальных сыграл по 20 минут, то эти игры не засчитывались. И тут у нас произошел конфликт интересов (смеётся). И тут у нас были, так сказать, тёрки, потому что, условно говоря, конкуренцию я на тот момент выигрывал», — сказал Дзагоев в видео на YouTube-канале Nobel.