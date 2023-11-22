У Месси нет голов в 8 официальных матчах против Бразилии
Лионель Месси не забивает Бразилии в официальных матчах.
Вчера Аргентина выиграла у Бразилии (1:0) в квалификации ЧМ-2026. Месси не отметился результативными действиями.
У Месси нет голов в восьми официальных матчах против Бразилии. Пять игр он провел в квалификации чемпионатов мира, по одной – на Кубках Америки в 2007-м, 2019-м и 2021-м.
В шести товарищеских матчах против Бразилии у Месси пять голов. Отметим, что все товарищеские игры, в которых Месси забивал Бразилии, прошли за пределами Южной Америки.
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