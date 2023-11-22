Дзагоев рассказал о разочаровании в ЦСКА

«Было ли у меня разочарование в ЦСКА, когда со мной не продлили контракт? С одной стороны, да. Я, наверное, уже хотел бы завершить карьеру в ЦСКА. С другой стороны, если они не заинтересованы, зачем мне дальше как бы навязываться самому?», — сказал Дзагоев в видео на YouTube-канале Nobel.