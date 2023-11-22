Жирков: многие российские футболисты в Европе в принципе не нужны

«У Кузяева была мечта попробовать свои силы в Европе, вот он и поехал в «Гавр». Если у других игроков будут появляться стопроцентные предложения, то можно попробовать. Но так, чтобы все футболисты взяли и уехали… Многие там в принципе и не нужны. Каждый сам выбирает, где ему комфортно играть. Но всё зависит от предложения, без него все игроки не уедут.



Когда ЦСКА выигрывал еврокубок, другие турниры, то одного отправляли в «Барселону», другого — в «Реал», а по факту конкретных предложений не было. Может и сейчас нет. Если тот же «Гавр» попадёт в Лигу чемпионов, то Кузяев там будет играть. А если они будут внизу турнирной таблицы, то всё равно есть шанс поиграть с такими командами, как «Пари Сан-Жермен», «Марсель». Но всё зависит от задачи: кто-то хочет поиграть в Европе, кто-то — в России. Каждый решает сам», — приводит слова Жиркова ТАСС.