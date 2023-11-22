Эрлинг Холанд поможет фанатам своего первого клуба.

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«Брюне» впервые с 2006-го попал в плей-офф за выход в высший дивизион Норвегии. Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии предложил болельщикам своего первого клуба помощь – Холанд оплатит болельщикам поездку в Кристиансанн на игру плей-офф против «Старта», сообщает TV2.

Холанд купит болельщикам билеты на поезд стоимостью 698 норвежских крон (около 60 евро) в обе стороны, чтобы «Брюне» получил необходимую поддержку.

«Невероятно, что у нас будет такая поддержка. У многих сейчас тяжелые времена с финансовой точки зрения. Людям сложнее расставлять приоритеты в пользу поздки на такой матч. Это даст возможность поехать на игру большему числу людей», – сказал директор «Брюне» по маркетингу Бьорн Рокен.

По словам Рокена, на данный момент заявку на бесплатный транспорт подали почти 200 фанатов «Брюне». Ожидается, что окончательное число болельщиков составит около 250. Тогда Холанд потратит на билеты 175 тысяч норвежских крон (почти 15 тысяч евро).

Холанд также готов оплатить билеты на автобус, если фанаты не захотят ехать на поезде.

«Брюне» - первый клуб Холанда, в академии которого он начинал свой путь в большой футбол в 2006 году, и из которого перебрался в «Мольде» в 2017 году.