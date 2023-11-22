Дзагоев раскрыл подробности переговоров с «Зенитом»

«Локомотив» подкатывал ко мне в 2011 году, когда у меня был конфликт со Слуцким? Это был «Зенит». Я тоже с одной стороны понимал, что скорее всего меня не захотят оставить в ЦСКА. На тот момент не было той кричалки (смеётся). Деньги меня не сильно волновали, я и в ЦСКА хорошо тогда уже зарабатывал.



На тот момент «Зенит» был очень силён в плане игры, мне их игра нравилась, и в принципе в сборную, когда мы приезжали, мы больше играли в зенитовский футбол. Учитывая ситуацию, какая она была, в том плане, что тут с Викторычем поругались, я понимал, что, скорее всего, вряд ли меня оставят после всего того, что я сказал», — сказал Дзагоев в видео на YouTube-канале Nobel.