Дзагоев вспомнил свой гол «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

«Вспомнить матч на «Олд Траффорд» по секундам? Я помню, у Алдоши (Евгения Алдонина. – Прим. «Чемпионата») мяч в центре. Я начал под него открываться в недодачу. Я понимаю, что он мне пас не дает. Я сразу разворачиваюсь, бегу. Он дал пас на Нецида. За мной вышел защитник, когда я шёл в недодачу. А когда я уже развернулся, Нецид скидывает. Я ещё смотрю: у меня зона выход один на один. Я принимаю, вроде хорошо первое касание сделал. Момент был такой, что если я сделаю ещё одно касание под правую ногу, игрок Нецида может уже по диагонали в мою сторону бежать. И то есть я бы мог не успеть пробить правой. И у меня в голове сразу вот эта картина.



Я делаю резко это, останавливаю под правую и сразу же внутренней стороной себе делаю касание под левую ногу, и там уже бью как есть. Ну, конечно, подработал я себе внутренней стороной очень далеко, и там уже других вариантов не было, я уже просто левой ногой бил, я смотрю, ну, вижу вратаря ван дер Сара, ну, и думаю, буду бить прям в него. Ну, получилось прям мимо ушей. Если честно, я сам офигел, как попал», — сказал Дзагоев в видео на YouTube-канале Nobel.