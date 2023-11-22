Бразильская конфедерация футбола прокомментировала беспорядки на матче с Аргентиной

— Организация матча осуществлялись CBF тщательно и в постоянном диалоге со всеми компетентными государственными органами, особенно с военной полицией штата Рио де Жанейро.



В понедельник оперативный план организации матча был одобрен без каких либо оговорок и рекомендаций на совещании, состоявшемся на стадионе «Маракана» с участием CBF, представителей КОНМЕБОЛ, военной полиции штата Рио де Жанейро и других государственных органов.



Проведение матчей на стадионе «Маракана» с болельщиками из разных стран всегда находилось в ведении военной полиции штата Рио де Жанейро и других государственных органов. Это является стандартом на соревнованиях, организованных ФИФА и КОНМЕБОЛ. Это модель не является придуманной или навязанной CBF.



Другими словами, план обеспечения безопасности был составлен с учетом того, что матч был «красного уровня» по классификации опасности. Таким образом, 1050 стюардов и более 700 офицеров военной полиции штата Рио де Жанейро работали над тем, чтобы обеспечить безопасность на стадионе.



CBF подтверждает, что план организации безопасности на матче строго соблюдался, как это было ранее одобрено военной полиции штата Рио де Жанейро и другими органами власти, — говорится в заявлении CBF.