Дзагоев объяснил, почему не смог реализовать свой талант

«Почему я не сумел раскрыть свой талант? Тут всё в совокупности. Не самое профессиональное отношение к своему делу. Отсюда травма, отсюда рецидивы. В первую очередь, это я. Во вторую очередь, я не снимаю также ответственности с тех моментов, когда меня выпускали недолеченным. Всё в совокупности. Клубы смотрят, топ-клубы особенно, что у меня в сезоне как минимум одна травма, и это негативно влияет. А дальше уже всё, когда вот ближе уже к 28, там уже опять-таки кресты случились.



На самом деле всё так и есть. Всё легко получалось. И я думал, что тренажерный зал мне не особо нужен. Я на него вообще забивал. До тренировок мне не нужно разминаться. Конечно, какими-то периодами я собирался и делал всё это. Какой-то период, опять забил», — сказал Дзагоев в видео на YouTube-канале Nobel.