Стали известны претенденты на пост главного тренера «Алании»

Новым главным тренером владикавказской «Алании» может стать Омари Тетрадзе, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

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По информации источника, после увольнения с поста наставника «Алании» Олега Василенко команду к следующему матчу будет готовить Сослан Бетеев, возглавлявший ранее дубль владикавказского клуба.

Среди кандидатов на пост тренера «Алании» есть Тетрадзе. Возвращение же в клуб Спартака Гогниева возможно только при условии отставки генерального директора владикавказцев, однако пока неизвестно, готово ли руководство команды пойти на такой шаг ради приглашения экс-наставника подмосковных «Химок».

Об увольнении Василенко «Алания» объявила 22 ноября. По информации, поступившей от клуба, расставание со специалистом прошло по обоюдному согласию. Василенко работал с «Аланией» с марта 2023 года, его контракт заканчивался летом 2024 года.