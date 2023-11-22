В «Барселоне» заявили о невозможности замены травмированного Гави

«На сегодняшний день Гави — это игрок, которого невозможно заменить. На рынке нет ни одного игрока, способного выполнять его работу, нет никого с его менталитетом и способностями. Говорить о замене Гави — ошибка. Ошибочно полагать, что мы собираемся найти игрока, который его заменит. Мы его не найдём», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.