Валуев высказался об игре сборных России и Кубы

«Такие матчи помогают поднять спортивный дух». Валуев — об игре сборных России и Кубы
Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что проведение таких футбольных матчей, как Россия — Куба, помогает поднять спортивный дух, о чем говорит большое количество людей на стадионе.
В понедельник сборная России одержала победу над командой Кубы. Встреча прошла в Волгограде на «Волгоград Арене» и завершилась со счетом 8:0. Игру посетили 40 706 зрителей.
— К сожалению, не удалось посмотреть матч сборной России против Кубы, но рад победе нашей команды. Такие матчи, события в первую очередь помогают поднять спортивный дух. Об этом говорит количество людей, которые пришли на стадион в Волгограде, чтобы посмотреть на игру сборной России, — приводит слова Валева «РБ Спорт».