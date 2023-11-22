Валуев высказался об игре сборных России и Кубы

— К сожалению, не удалось посмотреть матч сборной России против Кубы, но рад победе нашей команды. Такие матчи, события в первую очередь помогают поднять спортивный дух. Об этом говорит количество людей, которые пришли на стадион в Волгограде, чтобы посмотреть на игру сборной России, — приводит слова Валева «РБ Спорт».