Посол Мексики оценил возможность товарищеского матча с Россией

«Думаю, что в следующем году возможен матч между сборными России и Мексики, многое будет зависеть от федераций. Мы знаем, что на данный момент политика влияет на спортивные соревнования. В Мексике мы также выступаем против политизации спорта. Будем надеяться, что у нас будет возможность проведения игры», — приводит слова Мехиаса «РИА Новости».