Источник: «Зенит» близок к подписанию полузащитника «Палмейраса» за €18 млн

Фланговый нападающий «Палмейраса» Артур близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит». В случае успешного завершения сделки сине-бело-голубые заплатят за бразильского футболиста € 18 млн. Об этом сообщает интернет-портал UOL, ссылаясь на информацию журналиста Паулу Винисиуса Коэльо.

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По информации источника, нападающий уже получил предложение «Зенита». Первым же, кто связался с Артуром по поводу возможного перехода, был полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо, который играл с ним в одном бразильском клубе до переезда в Россию.