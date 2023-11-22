ФИФА может дисквалифицировать сборную Франции с чемпионата мира

Участие форварда Яниса Иссуфы может поставить под угрозу выступление сборной Франции на чемпионате мира по футболу среди игроков до 17 лет. Об этом сообщает Foot Mercato.

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Футболист ранее был заигран за юношескую сборную Нигера на турнире Западноафриканского футбольного союза, который является частью отбора на ЧМ. Таким образом, Иссуфа был заигран за две разные команды в одном турнире, что запрещено по правилам ФИФА. Сборную Франции могут дисквалифицировать, если соперники подадут протест. Отмечается, что сборная Буркина-Фасо может обратиться в ФИФА, так как команда играла с Францией на групповом этапе.