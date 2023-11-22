Две страны выразили готовность сыграть с Россией в 2024 году

Организаторы соревнований по футболу в России заявили, что ещё две страны выразили готовность сыграть с российской сборной в 2024 году. Об этом сообщает Sports.ru.

«Российская Федерация – хороший партнер с отличной репутацией для Занзибара. Дружба между нашими странами длится очень долго, еще со времен СССР, и мы дорожим всеми отношениям с вашей страной, в том числе и спорте», — заявил президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир.

К этим словам присоединились спортсмены из Танзании. При этом стороны пока что не ведут переговоры об организации матчей, но могут вернуться к этому вопросу в будущем. Источник также отмечает, что для организации товарищеской игры между сборными этих стран придётся решить несколько проблем — вопрос логистики, а также тот факт, что Занзибар не входит в ФИФА.