Названы клубы, которые тратят больше всех в Мир РПЛ на зарплаты игроков

«Зенит» тратит на зарплаты игроков 32,5 млн евро, «Спартак» – 30,1, «Динамо» – 26,6, «Локо» – 22,4, ЦСКА – 22,2, «Краснодар» – 20,3
«Зенит» в сезоне-2023/24 потратит на зарплаты футболистов 32,54 млн евро, сообщает сайт Capology, публикующий зарплаты игроков ведущих европейских лиг.
В тройку также вошли «Спартак» (30,07 млн евро) и «Динамо» (26,62 млн).
В топ-10 попали «Локомотив» (22,39), ЦСКА (22,2), «Краснодар» (20,34), «Сочи» (16,12), «Рубин» (15,83), «Ростов» (15,38) и «Ахмат» (13,39).
В нижней части рейтинга оказались «Пари НН» (11,58), «Оренбург» (10,83), «Урал» (10,71), «Балтика» (9,56), «Крылья Советов» (9,08), «Факел» (7,69).
Все суммы указаны до вычета налогов, без учета премиальных и бонусов.
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