Булыкин назвал преимущество «Ювентуса» перед «Интером»

«Эти команды всегда отличаются боевыми встречами. «Ювентус» и «Интер» лидируют в Серии А. Поставил бы на ничью, потому что принципиальный матч. Голов много не будет, игра будет аккуратной.



Конечно, у «Ювентуса» есть преимущество: когда у тебя меньше матчей, нагрузка меньше и игроки получают меньше травм. Поэтому у «Юве» вся концентрация направлена на Серию А. Но эта привилегия не так сильно влияет, если у соперников нет травмированных игроков. Вообще «Ювентус» из-за скандалов всегда на слуху. Поэтому они популярнее — все помнят этот бренд», — заявил Булыкин.