Трехминутный дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Охдуд»

Завершился матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Насром» и «Аль-Охдудом». Встреча прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Первый мяч был забит на 13-й минуте, когда полузащитник «Аль-Насра» Сами Аль-Наджи вывел свою команду вперёд с передачи Султана Аль-Ганнама. На 77-й минуте португальский нападающий хозяев Криштиану Роналду увеличил преимущество «Аль-Насра». Спустя всего лишь три минуты Роналду оформил дубль и установил окончательный счёт встречи.