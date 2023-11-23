Григоряна назвали "лицемером без элементарных мужских качеств"

В «Кубани» назвали Григоряна лицемером без элементарных мужских качеств
Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов высказался о бывшем главном тренере команды Александре Григоряне.
Ранее Григорян раскритиковал Кантонистова, обвинив его в увольнении из клуба.
«Для меня это перевернутая страница. Что касается его слов в мой адрес, считаю, он обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины. Жал руку и признавал в личной встрече свой абсолютный провал, а спустя три месяца выдал набор лживых историй, показав свое истинное лицо. Нужно признать, что я совершил ошибку, не уволив его после трех поражений на старте чемпионата. Занимайтесь стихами, прозой, аналитикой на телевидении, дешевым пиаром. Это у вас хорошо получается», — цитирует Кантонистова «СЭ».
Григорян был главным тренером «Кубани» с мая по сентябрь 2023. При нем краснодарский клуб выиграл дважды, три раза сыграл вничью и проиграл семь раз.
После 19 туров Первой лиги «Кубань» занимает последнее место с 17 очками.
В данный момент главным тренером команды является Вадим Евсеев. При новом наставнике команда провела 11 матчей, одержала три победы, трижды закончила матч вничью и потерпела пять поражений.
В субботу, 25 ноября, «Кубань» сыграет на выезде против «Сокола». Начало встречи – 14:00 по московскому времени.