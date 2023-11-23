Гути хочет видеть Зидана тренером «Реала»: «Моуринью не подходит. При нем мне бывало скучно смотреть матчи»

Гути хочет видеть Зинедина Зидана тренером «Реала», а Жозе Моуринью – нет.

Гути рассказал, кого хочет видеть тренером «Реала» вместо Моуриньо
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Контракт главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти рассчитан до конца сезона. Сообщалось, что он может возглавить сборную Бразилии.

«Я бы хотел снова увидеть Зидана в «Реале».

При Моуринью мне бывало скучно смотреть матчи, такова реальность. Этот тренер не подходит для «Реала».

Почему бы Зидану не прийти в третий раз? Есть тренеры, которые способны долго работать в этом клубе, потому что они идеально подходят», – сказал бывший хавбек «Мадрида» Гути в эфире El Chiringuito de Jugones.

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