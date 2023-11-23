Гути рассказал, кого хочет видеть тренером «Реала» вместо Моуриньо

«Я бы хотел снова увидеть Зидана в «Реале».



При Моуринью мне бывало скучно смотреть матчи, такова реальность. Этот тренер не подходит для «Реала».



Почему бы Зидану не прийти в третий раз? Есть тренеры, которые способны долго работать в этом клубе, потому что они идеально подходят», – сказал бывший хавбек «Мадрида» Гути в эфире El Chiringuito de Jugones.