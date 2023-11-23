В 2024 году аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси проведет прощальный матч за «Барселону». Об этом сообщает FootballTransfers.

Сообщается, что официальные лица «Барселоны» планируют провести 29 ноября 2024 года матч в честь Месси, который также будет приурочен к 125-летнему юбилею клуба. Аргентинец сыграет за команду легенд каталонского клуба, а их соперниками станет сборная мира, составленная из легенд мирового футбола.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Несмотря на желание обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений, установленных руководством чемпионата Испании, и аргентинец стал свободным агентом. Он признавался, что готов был отказаться от половины зарплаты ради того, чтобы остаться. В составе испанской команды Месси 10 раз выигрывал чемпионат, семь раз Кубок страны и четырежды Лигу чемпионов.