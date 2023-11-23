Назван клуб РПЛ с самым маленьким бюджетом

— Мы не впервые ломаем какие либо шаблоны, в плане бюджета точно — он был один из самых низких в ФНЛ, и, несмотря на это, наш клуб вышел в премьер лигу по спортивному принципу. Точно так же мы выстояли в прошлом сезоне и преодолели стыки.



Сегодняшний бюджет «Факела» тоже на 16 м месте, и первый круг мы оцениваем на пять баллов, но чемпионат еще не закончен, так что давайте оценивать не его первый или второй круг, а в целом его итоги. Плотность таблицы РПЛ такова, что промежуточным итогам долго радоваться не приходится, — цитирует Асхабадзе Sport24.