Марио Фернандес вернулся в общую группу «Зенита» перед матчем РПЛ с «Сочи»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес вернулся в общую группу команды перед матчем 16 го тура МИР РПЛ против «Сочи», сообщает пресс служба «сине бело голубых».

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Пресс служба петербуржцев в Telegram канале опубликовала видеоролик, на котором футболист занимается в общей группе.

— А кто это вернулся в общую группу! Марио — единственный футболист в шортах на утренней тренировке, в Удельном парке 4 градуса ниже нуля, — подписан видеоролик.

Фернандес получил повреждение 30 сентября в матче 10 го тура МИР РПЛ с «Оренбургом» (1:3) и с тех пор не играл за «Зенит».