Марио Фернандес вернулся в общую группу «Зенита» перед матчем РПЛ с «Сочи»
Защитник «Зенита» Марио Фернандес вернулся в общую группу команды перед матчем 16 го тура МИР РПЛ против «Сочи», сообщает пресс служба «сине бело голубых».
Пресс служба петербуржцев в Telegram канале опубликовала видеоролик, на котором футболист занимается в общей группе.
— А кто это вернулся в общую группу! Марио — единственный футболист в шортах на утренней тренировке, в Удельном парке 4 градуса ниже нуля, — подписан видеоролик.
Фернандес получил повреждение 30 сентября в матче 10 го тура МИР РПЛ с «Оренбургом» (1:3) и с тех пор не играл за «Зенит».
В 16 м туре МИР РПЛ «Зенит» сыграет на своем поле с «Сочи». Встреча пройдет 25 ноября, начало — в 15:15 (мск). «Сочи» после 15 туров с 10 очками занимает последнее место в таблице, «Зенит» с 32 очками находится на второй строчке.