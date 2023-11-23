Отец Акинфеева высказался об антирекорде вратаря в Лиге чемпионов

Отец Акинфеева об антирекорде Игоря в ЛЧ: «Он что, боксер или рапирист, один на один выходит? Значит, защиты не было, не умеют сушить игру»
Отец Игоря Акинфеева высказался об антирекорде вратаря в Лиге чемпионов.
Голкипер ЦСКА пропускал в 43 матчах турнира подряд. Антирекордная серия Акинфеева в Лиге чемпионов продлилась 11 лет и прервалась в 2017 году в матче против «Бенфики» (2:0).
«Он что, рапирист? Или боксер? Или борец? Он один на один, что ли, выходит с кем-то? Или он один стоял на воротах, команды не было, били ему? Или как? Как эти антирекорды считаются?
Значит, защиты не было, нападения не было, если в каждой игре пропускают. Сушить игру не могут, значит. А если тебе с двух метров забивают в семиметровые ворота, почему Акинфеев-то виноват? 11 человек на поле.
Он же не выходит на боксерский ринг один на один. Или на саблях, на рапирах. 43 укола сделали ему, и все», – сказал Владимир Акинфеев в интервью для документального сериала «Акинфеев. 20-й сезон».
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