Агент: вопрос продажи Ренана не будет большой проблемой для «Зенита»

Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» Даниилом НЮХИНЫМ высказался о возможном уходе из «Зенита» защитника Роберта Ренана.

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21 ноября бразильское издание Globo Esporte сообщило, что Ренан интересен европейским клубом, а его уход из «Зенита» очень вероятен уже зимой.

– Мне кажется, пока все-таки рано говорить об интересе европейских клубов к Ренану. Потому что общение начинается всегда чуть позже, где-то в конце декабря, поэтому пока я ничего не видел. То, что следят за ним – да, скаутинг идет, смотрят, – рассказал Барбоза.

– Как думаете, сможет ли «Зенит» продать Ренана за 10 миллионов евро? Или может выручить больше?

– «Зенит» – богатый клуб с хорошей экономикой. Поэтому 10 миллионов для него в принципе приемлемо. Думаю, что этот вопрос не будет большой проблемой для «Зенита». Если он захочет, то есть все возможности.

– Стоит ли «Зениту» именно продать Ренана или лучше отдать его в аренду на полгода?