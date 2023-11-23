Агент: вопрос продажи Ренана не будет большой проблемой для «Зенита»

Агент Барбоза: Вопрос продажи Ренана не будет большой проблемой для «Зенита»
Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» Даниилом НЮХИНЫМ высказался о возможном уходе из «Зенита» защитника Роберта Ренана.
21 ноября бразильское издание Globo Esporte сообщило, что Ренан интересен европейским клубом, а его уход из «Зенита» очень вероятен уже зимой.
– Мне кажется, пока все-таки рано говорить об интересе европейских клубов к Ренану. Потому что общение начинается всегда чуть позже, где-то в конце декабря, поэтому пока я ничего не видел. То, что следят за ним – да, скаутинг идет, смотрят, – рассказал Барбоза.
– Как думаете, сможет ли «Зенит» продать Ренана за 10 миллионов евро? Или может выручить больше?
– «Зенит» – богатый клуб с хорошей экономикой. Поэтому 10 миллионов для него в принципе приемлемо. Думаю, что этот вопрос не будет большой проблемой для «Зенита». Если он захочет, то есть все возможности.
– Стоит ли «Зениту» именно продать Ренана или лучше отдать его в аренду на полгода?
– Думаю, что тренеру виднее. Футболист играет иногда, но не всегда. Его можно отправить набираться опыта в другие команды, но это специфический вопрос, который зависит от тренерского состава. Они знают, как развивать его, знают, что делать.