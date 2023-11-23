Игрока «Зенита» призвали собирать чемоданы и пешком идти в Англию

«Усилит он «МЮ» или нет, покажет время. Но сам футболист, конечно, захочет туда перейти, и если будет минимальный шанс, он будет просить клуб его отпустить. В России без международных игр тяжеловато, а это очень серьезное развитие карьеры, участие в международных матчах. Так что он будет просить, чтобы клубы договорились — если такое предложение действительно есть на бумаге, а не придумывает агент, чтобы подписать какие-то контракты. Если такие варианты предлагаются, то сразу же надо собирать чемодан и пешком туда идти, потому что предложение очень хорошее», — считает Булыкин.