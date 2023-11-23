Игрока «Зенита» призвали собирать чемоданы и пешком идти в Англию ради шанса в «МЮ»

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию об интересе со стороны английского «Манчестер Юнайтед» к казахстанскому защитнику «Зенита» Нуралы Алипу. Специалист заявил «Газете.Ru», что если такое предложение действительно есть, игроку необходимо использовать эту возможность.

Игрока «Зенита» призвали собирать чемоданы и пешком идти в Англию
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«Усилит он «МЮ» или нет, покажет время. Но сам футболист, конечно, захочет туда перейти, и если будет минимальный шанс, он будет просить клуб его отпустить. В России без международных игр тяжеловато, а это очень серьезное развитие карьеры, участие в международных матчах. Так что он будет просить, чтобы клубы договорились — если такое предложение действительно есть на бумаге, а не придумывает агент, чтобы подписать какие-то контракты. Если такие варианты предлагаются, то сразу же надо собирать чемодан и пешком туда идти, потому что предложение очень хорошее», — считает Булыкин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Алип принял участие в 13 матчах, в которых не отметился результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет €2 млн. Алип выступает за «Зенит» с января 2023 года. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. До этого футболист выступал за казахстанский «Кайрат».

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