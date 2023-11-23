Мостовой назвал футболиста, который сможет приблизиться к достижениям Месси

«Считаю Мбаппе особенным футболистом. Килиан — один из тех футболистов, кто сможет приблизиться по результативности к достижениям Месси и Роналду. В свои годы выиграл уже столько трофеев. Его феноменальное бомбардирство впечатляет!



Помню забавный случай: в Москве Мбаппе вышел на замену за «Монако» против ЦСКА, и уже тогда я заметил: «Ни фига себе паренек вышел!» — сказал Мостовой.